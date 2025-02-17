В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
В НСЗУ пояснили, чому оплату сімейним лікарям за обслуговування українців підвищили менш ніж на 100 грн
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
Російський удар по Чорнобильській АЕС. Усе, що треба знати про наслідки
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
​Тепер ми — ваше НАТО. Другий день Мюнхена
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
«Набридло, що нас називають популістами. Ми сплачуємо мільярди гривень», — Наталія Гусак про систему оплат за лікування
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
Дива святого Валентина. У храмі на Львівщині зберігають мощі покровителя закоханих
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
НСЗУ пояснила, коли сімейний лікар має право відмовитися від свого задекларованого пацієнта
ГоловнаПолітика

Група “Гюрза” ГУР МО отримала партію дронів від “Української команди” Пресреліз

Бійці групи «Гюрза» б’ють ворога на Запорізькому напрямку

Група “Гюрза” ГУР МО отримала партію дронів від “Української команди”

Волонтерський штаб «Українська команда» передав партію FPV-дронів розвідникам з групи «Гюрза» на Запорізький напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди». 

«Передали чергову партію дронів групі «Гюрза» підрозділу «Кракен» ГУР МО. Ці хлопці завжди там, де найбільш гаряче. Вони брали участь у звільненні Київщини та Харківщини, захищали Бахмут і Часів Яр», - йдеться у повідомленні. 

Сьогодні бійці групи «Гюрза» б’ють ворога на Запорізькому напрямку, зазначають в «Українській команді».

«Впевнений, що завдяки нашим дронам розвідники «Гюрзи» знатимуть про ворога все. І зможуть нищити орків ще більш ефективно», - сказав під час передачі дронів керівник «Української команди» Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала великі партії дронів підрозділу ССО «Рейнджер» на Курський напрямок та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» відправила на передову понад 80 тисяч індивідуальних зігріваючих наборів. Це майже 20 бригад.

 

﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies