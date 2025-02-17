Порошенко заперечив, що його фонд використовував донати інших людей

За його словами, в фонд його імені надходили лише його власні кошти.

За словами народного депутата Петра Порошенка, його благодійний фонд не бере коштів у громадян в якості пожертв. Цим займаються інші благодійники, зокрема ГО "Справа громад", пов'язана з Порошенком. У інтерв'ю "Цензор нет" нардеп назвав неправдою те, що його фонд фінансувався донатами інших людей.

Говорячи про звинувачення в виведенні коштів за кордон завдяки благодійному фонду він сказав, що "благодійний фонд Порошенка існує 28 років", за які він "не прийняв жодного донату від жодної особи". Зазначимо, що Володимир Зеленський не озвучував назву фонду, який сприяв виведенню коштів.

"Він (фонд Петра Порошенка. – Ред.) бере фінансування виключно, на 100%, мої. Було колись нам прислали 500 гривень і 1000 гривень. Я їх повернув назад. З рекомендацією, якщо бажаєте підтримати, є «Справа громад», є «Повернись живим», є інші. Просто політика благодійного фонда – інша. Я шокований, що ви цього не знали, тому що це означає, що їхня кампанія, що Порошенко бере гроші з людей, розміщає їх десь там в офшорах, заробляє на цьому, – вона працює", – сказав він.

Інша ситуація з його підприємствами, метою яких є отримання притулку, наголосив нардеп.

Більше на цю тему – в матеріалі "Санкції проти Порошенка: причини і наслідки та чому саме зараз?".

Після застосування санкцій проти Петра Порошенка, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго, Ігоря Коломойського і повторних – проти Віктора Медведчука в СБУ сказали, що причиною рішення була робота на шкоду державі. Служба безпеки нагадала про справу, що тягнеться з 2021 року, і в якій Порошенко і Медведчук є підозрюваному в сприянні закупівлі Україною вугілля у двох шахт, розташованих на окупованій території та фактично керованих російськими силами.

А президент Володимир Зеленський, коментуючи санкції, сказав, що їх застосували на основі даних фінмоніторингу. Він також сказав, що Порошенко і Медведчук – "партнери у цьому кейсі". "Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. і всі ці люди, Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди. І це ж не те, що хтось там за ґратами через санкції. Санкції – це обмеження на сьогодні використовувати ті чи інші гроші, які були зароблені ось таким незаконним шляхом", – сказав він. Також президент сказав, що є дані про відмивання коштів через благодійні фонди, які покликані допомагати армії. За його словами, гроші нібито потрапляли в руки членів партії. Ні фонду, ні партії не уточнив. При цьому він сказав, що санкції можуть зняти, якщо виведені кошти повернуть Україні.