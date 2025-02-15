Президенти України та Фінляндії обговорили санкції проти тіньового флоту РФ

Також Зеленський зазначив, що важливо спільно з усіма союзниками напрацювати план дій і надійні гарантії безпеки для України.

У Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб обговорити подальші спільні кроки, повідомляє Офіс президента.

Глава держави розповів про контакти з новою адміністрацією президента США та поінформував про зустрічі й розмови з європейськими лідерами. Він зазначив, що важливо спільно з усіма союзниками напрацювати план дій і надійні гарантії безпеки.

Окремо Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну підтримку України й прямі інвестиції у виробництво української далекобійної зброї. Загалом Фінляндія виділила вже 27 пакетів допомоги. Україна розраховує на додаткову військову підтримку та очікує на повне постачання вже оголошених пакетів.

Серед інших важливих тем зустрічі – посилення санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Треба позбавити Росію можливості фінансувати війну, щоб примусити до встановлення справедливого й тривалого миру.