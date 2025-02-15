Зеленський поки не може сказати, чи Україна продовжить добиватися притягнення Росії до відповідальності у МКС

Україна поки не може сказати, чи продовжить добиватися притягнення до відповідальності Росії через Міжнародний кримінальний суд, проти якого нещодавно США застосували санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання кореспондентки lb.ua на пресконференції за результатами участі в безпековій конференції у Мюнхені.
Водночас він підкреслив, що держава загалом добиватиметься притягнення ворога до відповідальності. Вона робитиме все для цього.
"В будь-якому випадку Україна робитиме все, щоб притягнути Росію до відповідальності", – сказав він.
- Дональд Трамп застосував санкції проти МКС у відповідь на видані судом ордери на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетантягу та інших представників влади держави.
- У МКС ці санкції засудили.
- Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської так званої уповноваженої у правах дітей. Україна передавала до МКС докази воєнних злочинів російської армії, зокрема, запрошувала представників суду на місця колишніх катівень, влаштованих окупантами.