Зеленський поки не може сказати, чи Україна продовжить добиватися притягнення Росії до відповідальності у МКС

Україна поки не може сказати, чи продовжить добиватися притягнення до відповідальності Росії через Міжнародний кримінальний суд, проти якого нещодавно США застосували санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання кореспондентки lb.ua на пресконференції за результатами участі в безпековій конференції у Мюнхені.

Водночас він підкреслив, що держава загалом добиватиметься притягнення ворога до відповідальності. Вона робитиме все для цього.

"В будь-якому випадку Україна робитиме все, щоб притягнути Росію до відповідальності", – сказав він.