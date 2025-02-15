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Зеленський поки не може сказати, чи Україна продовжить добиватися притягнення Росії до відповідальності у МКС

Нещодавно проти МКС застосували санкції. 

Зеленський поки не може сказати, чи Україна продовжить добиватися притягнення Росії до відповідальності у МКС
Фото: facebook.com/InternationalCriminalCourt

Україна поки не може сказати, чи продовжить добиватися притягнення до відповідальності Росії через Міжнародний кримінальний суд, проти якого нещодавно США застосували санкції. Про це президент Володимир Зеленський сказав у відповідь на запитання кореспондентки lb.ua на пресконференції за результатами участі в безпековій конференції у Мюнхені. 

Водночас він підкреслив, що держава загалом добиватиметься притягнення ворога до відповідальності. Вона робитиме все для цього.

"В будь-якому випадку Україна робитиме все, щоб притягнути Росію до відповідальності", – сказав він. 

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