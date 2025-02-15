FT: Європа має надати США детальні пропозиції з озброєння для України для припинення війни

США звернулися до європейських столиць із проханням надати детальні пропозиції щодо озброєння, миротворчих сил та заходів безпеки, які вони могли б надати Україні як частину гарантій безпеки для припинення війни з Росією, пише Financial Times із посиланням на джерела.

Це сталося після того, як європейці почали вимагати від Вашингтона залученості до процесу переговорів із РФ.

«Цей [документ] дозволяє нам переконатися в нашій участі», - сказав один із співрозмовників видання.

Вашингтон має намір за допомогою зібраних даних оцінити готовність Європи захищати Україну після мирного врегулювання, а також ціну, яку Європа готова заплатити в обмін на участь у переговорах із Москвою.

Держдепартамент США запросив докладну інформацію про військову техніку, яку європейські столиці зможуть надати, а також кількість бригад, які будуть готові розгорнути.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог наступного тижня вирушить у турне європейськими столицями і почне із Брюсселя. Його американський президент не включив у склад команди, яка має займатися переговорами щодо припинення війни.

У суботу на Мюнхенській конференції з безпеки Келлог сказав з цього приводу, що обговорення є «двостороннім процесом».

«[У спецпредставника США на Близькому Сході Стівена Віткоффа] є російська смуга. У мене є українська та європейська смуга», - сказав Келлог.