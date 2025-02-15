AP: Європа готується відправити в Україні війська, аби підтримати післявоєнну безпеку

Група країн Європи розробляє план відправлення військ в Україну на тлі нових пріоритетів США у галузі безпеки, пише The Associated Press.

Західні війська допоможуть забезпечити будь-яку майбутню мирну угоду з Росією. Це питання у Європі почали розглядати ще у 2024-му на тлі побоювань щодо протистояння з новим президентом США Дональдом Трампом.

Лідерами у процесі виступають Великобританія і Франція.

«Я не вдаватимуся до подробиць конкретних можливостей, але я згоден з тим, що якщо буде мир, то мають бути якісь гарантії безпеки для України, і Великобританія зіграє у цьому свою роль», — заявив днями британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Торік у грудні група європейських лідерів зустрілася із Володимиром Зеленським у резиденції генерального секретаря НАТО Марка Рютте у Брюсселі. Буле представники Великобританії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Польщі та ЄС.

Вони обговорювали ідею Макрона ввести західні війська на територію України. Якщо спершу його пропозиція викликала бурхливі обговорення і заперечення, то з часом план почав набирати популярність. Щоправда, все залежить від мирної угоди між Росією та Україною і політикою партнерів. Так, в Італії є конституційні обмеження використання своїх військових. Нідерландам знадобиться зелене світло від парламенту, як і Німеччині, чия позиція щодо України може змінитись після виборів 23 лютого. Польща зберігає обережність у відносинах із Києвом.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур у мюнхені сказав журналістам, що «ми знаходимося на дуже ранній стадії» питання щодо західних військ в Україні та що європейським союзникам «критично важливо» розуміти, як виглядатиме лінія зіткнення, перш ніж розробляти якийсь план.

Експерти та офіційні особи попереджають – при нинішньому стані справі європейцям слід розгорнути потужний і значний контингент, а не групу миротворців на кшталт «блакитних касок» ООН.

Володимир Зеленський пропонує ввести в Україну щонайменше 100 000–150 000 західних військовослужбовців. У ЗМІ з’являлися повідомлення про 30-40 тисяч осіб. При цьому Україні також потрібна підтримка з повітря, а не лише наземні війська. Тому, очевидно, що європейцям буде складно зібрати великі сили, і крім того вони не зможуть зробити це швидко.

Міністр оборони США Піт Гегсет цього тижня наполягав на «жорсткому міжнародному контролі за лінією зіткнення», маючи на увазі лінію фронту завдовжки близько 1000 кілометрів. Європейці цього не хочуть, оскільки такий варіант потребує надто багато військ.

При цьому майже всі згодні, що потрібна американська підтримка. Європейські збройні сили тривалий час покладалися на переважну логістику, повітряний транспорт та інші військові можливості США.

12 лютого у штаб-квартирі НАТО глава Пентагону озвучив описувати умови, на яких США могли б погодитися на розміщення своїх сил.

«Будь-яка гарантія безпеки має бути підкріплена боєздатними європейськими та неєвропейськими військами», - сказав тоді Гегсет і додав, якщо це станеться, такі підрозділи треба розгорнути як частину ненатівської місії.