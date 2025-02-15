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Міноборони Британії повідомило про російські кораблі, які вивозять боєприпаси із Сирії

Відомство повідомило про 6 таких кораблів за останні декілька днів.

Міноборони Британії повідомило про російські кораблі, які вивозять боєприпаси із Сирії
міністр оборони Великої Британії Джон Гілі
Фото: EPA/UPG

Великобританія заявила в суботу, що протягом останніх днів відстежувала у протоці Ла-Манш шість російських військово-морських і торгових кораблів, які перевозили боєприпаси, які використовувалися в Сирії, пише Reuters.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що кораблі, за якими слідкує Королівський флот і Королівські військово-повітряні сили, виводяться з Сирії після усунення її президента Башара Асада, близького союзника Росії, у грудні.

Росія евакуювала свої військові активи з Сирії після повалення Асада, заявили в міністерстві, описуючи це як "удар по амбіціям (Москви) на Близькому Сході".

Російське посольство в Лондоні не відразу відповіло на запит Reuters про коментар.

“Ці кораблі відступали з Сирії після того, як Путін покинув свого союзника Асада, але вони все ще були озброєні та повні боєприпасів”, – сказав міністр оборони Джон Гілі. “Це показує, що Росія ослаблена, але залишається загрозою”.

Видання зазначає, що Росія сподівається зберегти використання військово-морських і авіаційних баз у Сирії під новим ісламістським керівництвом, яке прийшло до влади після втечі Асада до Москви після 13 років громадянської війни, у яку російські війська втручалися від його імені.

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Міністерство оборони Великої Британії заявило, що виведення боєприпасів із Сирії свідчить про те, що пріоритетність війни в Україні вплинула на здатність Росії утримувати Асада при владі.

Тим часом Путін провів телефонну розмову з тимчасовим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа в середу, першу розмову між ними після падіння Асада. Путін запросив нового міністра закордонних справ Сирії відвідати Москву і заявив, що Москва готова переглянути двосторонні угоди, підписані за Асада.

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