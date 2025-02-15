Департамент Путіна для тіньової війни проти Заходу

У 2023 році Росія створила в структурі воєнної розвідки, Головного управління Генштабу, спеціальний підрозділ для здійснення диверсій у країнах Заходу, пише The Wall Street Journal .

Фото: https://russiandefpolicy.com/ Будівля ГУ ГШ

За словами представників західних розвідок, у російських шпигунських служб є новий тіньовий підрозділ, який націлений на Захід та проводить таємні атаки по всій Європі та інших країнах.

Відомий як Департамент спеціальних завдань, він базується в штабі російської військової розвідки, розгалуженому комплексі зі скла та сталі на околиці Москви, відомому як Акваріум. Його операції, про які раніше не повідомляли, включали спроби вбивства, диверсії та змову з метою встановлення пристроїв для підпалів у літаки.

Департамент створили у 2023 році у відповідь на підтримку України Заходом, до його складу увійшли ветерани деяких із найсміливіших таємних операцій Росії за останні роки, розповіли два керівники європейських розвідок, а також представники американських, європейських служб безпеки.

За словами цих офіційних осіб, Кремль вважає Захід співучасником ударів України по Росії, таких як диверсія на трубопроводі Nord Stream, вбивства високопосадовців у Москві та використання по цілях на території РФ західних ракет великої дальності.

«Росія вважає, що вона перебуває у конфлікті з тим, що вона називає «колективним Заходом», і діє відповідно, аж до погроз нам ядерною атакою та нарощуванням своєї армії», — сказав Джеймс Аппатурай, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань гібридної війни.

Новий відділ, відомий представникам західної розвідки під російською абревіатурою SSD, стоїть за безліччю недавніх нападів на Захід, включаючи спробу вбивства виконавчого директора Rheinmetall та встановлення запальних пристроїв на літаки компанії DHL.

SSD об’єднала різні елементи російських спецслужб, департамент перебрав деякі повноваження у ФСБ, найбільшої розвідувальної служби країни, і поглинула підрозділ ГУ ГШ 29155, який, за словами західних розвідувальних і правоохоронних органів, стоїть за отруєнням у 2018 році Сергія Скрипаля у Великобританії.

За словами представників західної розвідки, SSD має принаймні три широкі завдання: здійснення вбивств і диверсій за кордоном, проникнення в західні компанії та університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент намагався вербувати агентів з України, країн, що розвиваються, і країн, які вважаються дружніми до Росії, таких як Сербія. Департамент також керує елітним центром спеціальних операцій, відомим як «Сенеж», де Росія тренує частину своїх спецназівців.

Діяльністю SSD керують генерал-полковник Андрєй Авер'янов і його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко. Авер’янов нагороджений званням герой Росії за участь в окупації Криму, чеська поліція розшукує його за ймовірну участь в операції з підриву складу боєприпасів у 2014 році.

Генерал Андрєй Авер'янов

Співробітники західної розвідки заявили, що вважають, що Касьяненко координував операцію з отруєння Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії.

Роль Касьяненка включає нагляд за таємними операціями в Європі та контроль за операціями ПВК Вагнера в Африці після вбивства Євгенія Пригожина в 2023 році.

генерал Іван Касьяненко

За словами представників європейської розвідки, Касьяненко знає фарсі, колись працював у Тегерані під дипломатичним прикриттям, а нещодавно доклався до передачі технологій з Росії до Ірану.

У грудні Європейський Союз наклав санкції на департамент, не вказуючи назви SSD, за організацію «переворотів, вбивств, вибухів і кібератак» у Європі та інших країнах. У грудні США висунули членам SSD звинувачення за аналогічними звинуваченнями.

Держдепартамент пропонує винагороду до 10 мільйонів доларів за будь-яку інформацію про п'ятьох членів, звинувачених у кібератаках на Україну.

Ворожа діяльність SSD досягла піку минулого літа, але останнім часом затихла, за словами офіційних осіб США та Європи. Затишшя в активності може бути спрямоване на створення дипломатичного простору для Москви для переговорів з новою адміністрацією США, на думку двох керівників європейських розвідок.

У травні минулого року Служба безпеки України заявила, що попередила змову Росії щодо спроб підпалу кількох супермаркетів і кафе. Україна заявила, що план координував майор Юрій Сізов. Він також координував операцію з підпалу торгового центру у Варшаві.

У липні 2024-го запальні пристрої, надіслані через DHL, спалахнули в транзитних вузлах у Лейпцигу та Бірмінгемі. Якби один із пристроїв спалахнув під час польоту, він міг би знищити літак, заявив колишній керівник служби внутрішньої розвідки Німеччини Томас Гальденванг. За його словами, це сталося не тільки тому, що стикувальний рейс запізнився, і пристрій спрацював в аеропорту.

Співробітники служби безпеки заявили, що встановлення запальних пристроїв було частиною випробування для подальшого розміщення подібних пристроїв на літаках, що прямують до Північної Америки.

Загроза була оцінена як висока, тому тодішній радник з національної безпеки Джейк Салліван і голова Центрального розвідувального управління Вільям Бернс зателефонували російським лідерам у серпні та попросили їх припинити атаку.

Салліван телефонував Юрію Ушакову, помічнику Путіна та колишньому послу в США, Бернс дзвонив директору Служби зовнішньої розвідки Сєргєю Наришкіну, а також міністрові оборони Сєргєю Шойгу.

SSD діє під загальним керівництвом Путіна, але його командири можуть не потребувати схвалення для конкретних операцій, заявили західні та російські чиновники.

Департамент особливо зосередився на Німеччині, оскільки Росія вважає цю країну слабкою ланкою в НАТО через її залежність від російських енергоресурсів, зростаючу тривогу щодо ядерної ескалації та симпатії до Росії серед деяких політиків і виборців.

У травні минулого року оперативники SSD підпалили фабрику в Берліні, що належить Diehl, компанії, яка постачає системи озброєнь в Україну.

Приблизно в той же час американська розвідка повідомила Німеччині, що розкрила план вбивства лідерів європейської промисловості озброєнь, у тому числі Арміна Паппергера, виконавчого директора Rheinmetall, найбільшого постачальника артилерійських боєприпасів в Україну.

Фото: ОПУ Голова правління концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер

Також були напади в інших країнах Європи. У червні французька влада заарештувала чоловіка, що мав громадянство України та Росії, після вибуху саморобної бомби в номері готелю. Французька влада висунула йому звинувачення у тероризмі, заявивши, що він планував вибух у магазині товарів для дому.

Деякі законодавці та співробітники служби безпеки закликали Захід активізувати таємні дії у відповідь на операції Росії.

«США повинні посилити та використати власну таємну діяльність, у тому числі в Росії та навколо неї, щоб стримати подальшу агресію з боку Кремля», — сказав Нік Томпсон, колишній офіцер воєнізованого ЦРУ.

Це повторив сенатор-республіканець Том Коттон, голова Комітету Сенату з розвідки, який сказав під час нещодавніх слухань, що ЦРУ треба стати сміливішим і більш інноваційним у таємних діях».

Аппатурай, офіційний представник НАТО, попередив, що у відповідь США та їхнім союзникам необхідно прийняти воєнне мислення «всім суспільством». За його словами, небезпечно не зробити це в умовах зростаючої російської агресії.