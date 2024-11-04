Росію підозрюють у спробах влаштувати пожежі на літаках, що прямують до США та Канади

Західні спецслужби вважають, що Росія спланувала таємну операцію, яка в кінцевому підсумку мала на меті спричинити пожежі на бортах вантажних і пасажирських літаків, що прямують до США та Канади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Підозри виникли після того, як два пристрої — електричні масажери з імплантовані легкозаймистою речовиною на основі магнію — загорілися у логістичних центрах DHL у Лейпцигу (Німеччина) та Бірмінгемі (Велика Британія) у липні цього року. Їх надістали з Литви, ймовірно, щоб з’ясувати, як доставити такі запалювальні пристрої на борти літаків, що прямують до Північної Америки.

Прокуратура Польщі повідомила, що заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пожежами та звинуватила їх в участі в диверсійних або терористичних операціях від імені іноземної розвідки. Польща співпрацює з іншими країнами, щоб знайти принаймні ще двох підозрюваних.

“Мета групи також полягала в тому, щоб перевірити канал передачі таких посилок, які в кінцевому підсумку мали бути відправлені до Сполучених Штатів Америки та Канади”, — заявили в прокуратурі, не повідомляючи, хто керував діями групи.

Голова зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота заявив, що така атака, якби вона була здійснена, означала б серйозну ескалацію кампанії Росії проти Заходу. «Я не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки, якби один із цих пакетів вибухнув, спричинивши масові жертви», — сказав Шота.

Протягом кількох місяців після пожеж у логістичних центрах DHL керівники британських спецслужб заявляли про диверсійні операції Росії. У вересні Річард Мур, керівник MI6, служби зовнішньої розвідки Великої Британії, заявив, що російські шпигунні служби «дещо здичавіли у своїх діях».

У свою чергу Кен Маккаллум, керівник MI5, внутрішнього розвідувального агентства Великої Британії, попередив, що Росія організовує «підпали, диверсії та більш небезпечні дії, які проводяться з дедалі більшою безрозсудністю».

Нагадаємо, Росія планувала вбити гендиректора оборонного концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, однак цьому завадили США і Німеччина.