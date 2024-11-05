У Польщі затримали 4 осіб за підозрою у тестуванні російських диверсій з підриву посилок на авіарейсах до США

Європейські чиновники кажуть, що підпал посилок DHL був результатом тестових запусків для використання подібних методів для атак на трансатлантичних рейсах.

Польща затримала чотирьох осіб, підозрюваних в участі у тестуванні плану росіян щодо підриву посилок-бомб на трансатлантичних рейсах до США, пише Financial Times.

Варшава розпочала розслідування після того, як Німеччина минулого місяця заявила, що їй ледве вдалося уникнути авіакатастрофи, коли посилка, яка мала бути у трюмі літака, спалахнула перед польотом у логістичному центрі DHL у Лейпцигу.

Контртерористична поліція Великої Британії розслідує походження ще однієї посилки, яка спалахнула на складі DHL у Бірмінгемі в липні.

Два чиновники ЄС, поінформовані про оцінки розвідки, заявляють, що європейські інциденти, в яких були задіяні посилки, відправлені з Литви, були перевіркою того, чи можна використовувати аналогічні методи для атак на рейси до Сполучених Штатів.

Радник з національної безпеки президента Литви Гітанаса Науседи Кястутіс Будріс зазначив, що джерелом атак була російська військова розвідка.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що пристрої в посилках були електричними масажерами, в які імплантували легкозаймисту речовину на основі магнію, що, на думку співробітників служби безпеки, було частиною масштабнішої російської змови.

Польські прокурори заявили 25 жовтня, що останні арешти були пов'язані з посилками, які “мимоволі спалахнули або вибухнули під час наземного та повітряного транспортування” до країн ЄС та Великобританії. Вони додали, що метою групи нібито було “перевірити канал передачі таких посилок, які, зрештою, мали бути відправлені до США та Канади”.

Польські, німецькі та британські офіційні особи не висунули прямих звинувачень на адресу Росії через посилки з бомбами, проте співробітники розвідки підозрюють, що Кремль спонсорував своїх довірених осіб для підготовки диверсійних атак.