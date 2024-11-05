Понад 20 штатів готові надіслати нацгвардійців до Вашингтона у разі заворушень

Понад 20 штатів заявили, що готові надіслати національних гвардійців до Вашингтона, якщо це буде потрібно у найближчі тижні після президентських виборів і напередодні інавгурації.

Про це пише Associated Press з посиланням на чиновників Національної гвардії.

Округ Колумбія ще не надсилав військовим жодних офіційних запитів. Але уряд готується до того, що Капітолій США знову може охопити насильство після затвердження виборів Конгресом та інавгурації через два тижні після цього ‒ як це було у 2021 році.

Полковник Жан-Поль Лоренсо, начальник відділу майбутніх операцій Бюро національної гвардії розповів журналістам, що наразі невідомо, скільки гвардійських військ буде потрібно або запросять цього року. Цифра залежатиме він потреб округу Колумбія, але зазначив, що Бюро та штати очікують на такі запити.

Раніше сили Національної гвардії США отримали наказ бути в готовності до можливих громадянських заворушень після виборів президента у штатах Вашингтон, Орегон та Невада.