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Ізраїль офіційно сповістив ООН про розрив зв'язків із Агенцією з питань палестинських біженців

Організацію звинувачують у бездіяльності щодо впливу ХАМАСу на UNRWA.

Ізраїль офіційно сповістив ООН про розрив зв'язків із Агенцією з питань палестинських біженців
Співробітники Агенції з питань біженців (UNRWA)
Фото: EPA/UPG

Уряд Ізраїлю розпочав втілення в життя закону щодо заборони діяльності на території країни Агенції ООН з питань палестинських біженців (UNRWA).

Як повідомляє The Guardian, посол країни при ООН Данні Данон надіслав генеральному секретарю та очільнику Генеральної асамблеї листа щодо припинення Ізраїлем участі в угоді про співпрацю з агенцією, яка була підписана у 1967 році.

За словами дипломата, ООН проігнорувала численні докази, надані ізраїльською стороною, щодо втручання у роботу агенції терористичної організації ХАМАС. Згідно з результатами розслідування, щонайменше дев'ятеро співробітників UNRWA були залучені до атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Експерти вважають, що з точки зору надання гуманітарної допомоги палестинцям на Західному березі Йордану та у Смузі Гази альтернативи агенції з питань біженців не існує. На гуманітарні ризики рішення ізраїльського парламенту вказували і союзники держави.

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