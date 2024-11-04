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Ізраїль завдав ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії

Цим ударом також був ліквідований Махмуд Мохаммед Шахін, керівник відділу розвідки “Хезболли” в Сирії.

Ізраїль завдав ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії
Ізраїль завдав ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії (ілюстративне фото)
Фото: IDF

Ізраїльська авіація завдала ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії, що належали розвідувальному штабу “Хезболли”.

Про це повідмоляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Цим ударом також був ліквідований Махмуд Мохаммед Шахін, керівник відділу розвідки “Хезболли” в Сирії. Махмуд Мохаммед Шахін обіймав різні посади в “Хезболлі”. У штаб-квартирі розвідки він обійняв посаду керівника сирійського відділення в 2007 році”, - йдеться у повідомленні. 

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Шахін протягом багатьох років встановив тісні робочі стосунки з сирійським режимом і офіційними особами, прихильними до Ірану. Він керував розробкою та розгортанням засобів розвідки та протиповітряної оборони.

“Шахін був важливою фігурою в регіональному співробітництві, і його ліквідація є подальшим погіршенням розвідувальних можливостей “Хезболли”, - наголосили ізраїльські військові.

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