Цим ударом також був ліквідований Махмуд Мохаммед Шахін, керівник відділу розвідки “Хезболли” в Сирії.

Ізраїль завдав ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії (ілюстративне фото)

Ізраїльська авіація завдала ударів по терористичним об’єктам “Хезболли” в Сирії, що належали розвідувальному штабу “Хезболли”.

Про це повідмоляє пресслужба ЦАХАЛ.

“Цим ударом також був ліквідований Махмуд Мохаммед Шахін, керівник відділу розвідки “Хезболли” в Сирії. Махмуд Мохаммед Шахін обіймав різні посади в “Хезболлі”. У штаб-квартирі розвідки він обійняв посаду керівника сирійського відділення в 2007 році”, - йдеться у повідомленні.

Шахін протягом багатьох років встановив тісні робочі стосунки з сирійським режимом і офіційними особами, прихильними до Ірану. Він керував розробкою та розгортанням засобів розвідки та протиповітряної оборони.

“Шахін був важливою фігурою в регіональному співробітництві, і його ліквідація є подальшим погіршенням розвідувальних можливостей “Хезболли”, - наголосили ізраїльські військові.