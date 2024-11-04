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Тайвань в рамках спільної програми з Литвою обіцяє надати Україні 5 млн доларів

Раніше Литва вже допомогла реалізувати чотири проекти в Україні за підтримки Тайваню.

Тайвань в рамках спільної програми з Литвою обіцяє надати Україні 5 млн доларів
Тайвань в рамках спільної програми з Литвою обіцяє надати Україні 5 млн доларів
Фото: CNA

Представництво Тайваню в Литві підписало другий меморандум про взаєморозуміння з Центральним агентством управління проектами Литви щодо надання допомоги Україні.

Про це повідомляє RTI.

У документі йдеться про надання додаткових 5 млн доларів фінансування для сприяння відбудові в Україні через уряд Литви.

Литва вже допомогла реалізувати чотири проекти в Україні за підтримки Тайваню через Литовський фонд розвитку та гуманітарної допомоги. При цьому інвестиції склали близько 5,28 млн доларів. 

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Литва визначає три ключові сфери, у яких вона підтримує відновлення України: освітня інфраструктура, підготовка допоміжних осіб з поводженням з небезпечними та вибухонебезпечними матеріалами, реабілітація та реінтеграція ветеранів.

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