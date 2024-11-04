Йдеться про дільниці, де проводилося електронне голосування.

В Грузії суддя встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях

В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.

Про це повідомляє Sova news з посиланням на АМЮГ (Асоціацію молодих юристів Грузії).

На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос.

Фото: SOVA news Суддя провів експеримент, в ході якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро

Таким чином суддя Тетрицкаро визнав, що таємниця голосування на цих дільницях була порушена, а отже результати голосування на 30 виборчих дільницях мають бути анульовані.

Суддя провів експеримент, в їоді якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро.

ЦВК має право оскаржити рішення суду в Апеляційному суді, але експерти вважають це прецедентом.

“Грузія буде врятована - з'явився один порядний суддя”, - відреагувала на таке рішення президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше, 3 листопада, Тбіліський міський суд не задовольнив позов АМЮГ щодо таємниці голосування.