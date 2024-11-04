В Грузії суддя встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях

В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.
Про це повідомляє Sova news з посиланням на АМЮГ (Асоціацію молодих юристів Грузії).
На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос.
Таким чином суддя Тетрицкаро визнав, що таємниця голосування на цих дільницях була порушена, а отже результати голосування на 30 виборчих дільницях мають бути анульовані.
Суддя провів експеримент, в їоді якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро.
ЦВК має право оскаржити рішення суду в Апеляційному суді, але експерти вважають це прецедентом.
“Грузія буде врятована - з'явився один порядний суддя”, - відреагувала на таке рішення президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
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