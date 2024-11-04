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В Грузії суддя встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях

Йдеться про дільниці, де проводилося електронне голосування.

В Грузії суддя встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях
В Грузії суддя встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях
Фото: Саломе Зурабішвілі

В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.

Про це повідомляє Sova news з посиланням на АМЮГ (Асоціацію молодих юристів Грузії).

На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос. 

Суддя провів експеримент, в ході якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро
Фото: SOVA news
Суддя провів експеримент, в ході якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро

Таким чином суддя Тетрицкаро визнав, що таємниця голосування на цих дільницях була порушена, а отже результати голосування на 30 виборчих дільницях мають бути анульовані.

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Суддя провів експеримент, в їоді якого були розглянуті випадково відібрані бюлетені з трьох виборчих дільниць у районах Цалка та Тетрицкаро.

ЦВК має право оскаржити рішення суду в Апеляційному суді, але експерти вважають це прецедентом.

“Грузія буде врятована - з'явився один порядний суддя”, - відреагувала на таке рішення президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше, 3 листопада, Тбіліський міський суд не задовольнив позов АМЮГ щодо таємниці голосування. 

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.

  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

  • У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.

  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.

  • Правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах.
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