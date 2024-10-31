Правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах, повідомляє місцева прокуратура.

Зараз відкрито 47 кримінальних справ, що стосуються фальсифікації виборів, впливу на волевиявлення виборців, порушенню таємниці голосування, підкупу, перешкоджанню журналістській діяльності, насильству та погроз, пошкодженню та знищенню речей на місці роботи виборчої комісії або під час передвиборчої агітації.

Початок розслідувань ґрунтувався на зверненнях опозиційних і правлячих партій, ЦВК та громадських організацій, а також інформації, поширеній ЗМІ.

Зазначається, що за фактом фальсифікації виборів на 69-й виборчій дільниці у Марнеулі затримано двох осіб.

Прокуратура нарікає, що в окремих випадках особи, які публічно заявляють про наявність інформації та доказів щодо ймовірних злочинів, скоєних під час виборчого процесу, не співпрацюють зі слідством та відмовляються надати відповідну інформацію, що перешкоджає процесу розслідування.

Прокуратура Грузії закликає вчасно повідомляти слідчим структурам і співпрацювати, щоб забезпечити швидке, ефективне та об'єктивне розслідування.