У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
У Харкові затримали 72-річного вченого, який допомагав росіянам удосконалювати “шахеди”
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
В Іспанії щонайменше 51 людина загинула внаслідок рясних дощів
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Санта-Барбара через гроші на Охматдит: чому 378 млн грн донатів уже пробують повернути через суд
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Кількість жертв повені в Іспанії перевищила 60
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
ГоловнаСвіт

Вибори у Грузії: двох осіб затримали за вкид бюлетенів

Наразі відкрито 47 кримінальних справ.

Вибори у Грузії: двох осіб затримали за вкид бюлетенів
Вкид бюлетенів на одній із дільниці Грузії
Фото: Скріншот відео Transparency International Georgia

Правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах, повідомляє місцева прокуратура. 

Зараз відкрито 47 кримінальних справ, що стосуються фальсифікації виборів, впливу на волевиявлення виборців, порушенню таємниці голосування, підкупу, перешкоджанню журналістській діяльності, насильству та погроз, пошкодженню та знищенню речей на місці роботи виборчої комісії або під час передвиборчої агітації.

Початок розслідувань ґрунтувався на зверненнях опозиційних і правлячих партій, ЦВК та громадських організацій, а також інформації, поширеній ЗМІ.

Зазначається, що за фактом фальсифікації виборів на 69-й виборчій дільниці у Марнеулі затримано двох осіб.

Прокуратура нарікає, що в окремих випадках особи, які публічно заявляють про наявність інформації та доказів щодо ймовірних злочинів, скоєних під час виборчого процесу, не співпрацюють зі слідством та відмовляються надати відповідну інформацію, що перешкоджає процесу розслідування.

Прокуратура Грузії закликає вчасно повідомляти слідчим структурам і співпрацювати, щоб забезпечити швидке, ефективне та об'єктивне розслідування.

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies