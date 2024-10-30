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Переможниця виборів у Литві може відмовитися від посади прем'єрки

Вілія Блінкявічюте розглядає варіант залишитися депутаткою Європарламенту.

Переможниця виборів у Литві може відмовитися від посади прем'єрки
Лідерка Соціал-демократичної партії Литви Вілія Блінкявічюте
Фото: lrt.lt

Лідерка партії-переможниці парламентських виборів у Литві Вілія Блінкявічюте, яка розглядалася як головна претендентка на посаду очільниці уряду, в останню мить може відмовитися від посади.

Як пише Politico, соціал-демократка обговорила з президентом республіки Гітанасом Науседою варіант, за якого вона вирішить залишитися депутаткою Європарламенту. Остаточне рішення має бути оголошене у середу, 30 жовтня.

За словами Науседи, Блінкявічюте може тимчасово стати прем'єр-міністеркою, поки не буде визначено іншу кандидатуру. Президент відмовився озвучувати причини раптової зміни у політичних амбіціях депутатки. 

Місцеві ЗМІ стверджують, що на рішення Блінкявічюте міг вплинути стан її здоров'я, не наводячи деталей.

Потенційними претендентами на посаду прем'єра можуть стати наближені до лідерки соціал-демократів Юозас Олекас та Гінтаутас Палюцкас.

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