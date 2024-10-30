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Бразилія застосує армію для безпеки саміту "Великої двадцятки"

Ріо останнім часом переживає зростання злочинності.

Бразилія застосує армію для безпеки саміту "Великої двадцятки"
Ріо-де-Жанейро
Фото: Мережа X

Бразильські збройні сили будуть використані для патрулювання вулиць та забезпечення охорони під час саміту "Великої двадцятки", який у листопаді прийматиме Ріо-де-Жанейро.

Як пише Reuters, закон дозволяє президенту республіки застосовувати війська у певному регіоні в разі, якщо поліція не здатна гарантувати належний рівень безпеки. 

Подібна практика раніше використовувалася під час великих подій, що передбачали присутність міжнародних делегацій та великої кількості відвідувачів - зокрема чемпіонату світу з футболу 2014 року та Олімпійських ігор 2016 року.  

Державний секретар з питань безпеки Віктор Сантуш пояснив, що країна-господарка саміту відповідальна за безпеку усіх його учасників. Приїзд до Ріо вже підтвердили чимало лідерів, серед яких президент США Джо Байден та очільник Китаю Сі Цзінпінь.

У Ріо-де-Жанейро останнім часом відзначено зростання рівня злочинності. Резонансний випадок стався нещодавно, коли група викрадачів використала міські автобуси як барикади для блокування поліцейських.

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