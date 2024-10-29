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У Монреалі 30-31 жовтня відбудеться міністерська конференція щодо людського виміру української Формули миру

Це буде найбільшою цьогорічною конференцією, присвяченою гуманітарним питанням.

У Монреалі 30-31 жовтня відбудеться міністерська конференція щодо людського виміру української Формули миру
Фото: Facebook

У Канаді, в Монреалі, 30-31 жовтня відбудеться міністерська конференція щодо людського виміру української Формули миру. Це буде найбільшою цьогорічною конференцією, присвяченою гуманітарним питанням.

Вона стосуватиметься практичної реалізації пункту 4 Формули миру - "Звільнення всіх полонених і депортованих", йдеться в анонсі. 

Захід є частиною підготовки Україною Мирного плану до Другого Саміту миру та спрямований на напрацювання рішень для вирішення гуманітарних питань. 

До цієї Конференції вже відбулось вісім таких тематичних заходів.

"Основна мета — сформувати дорожню карту з практичними рішеннями (адвокаційні заходи, комунікація та координаційні інструменти), для забезпечення всіх етапів повернення полонених і депортованих осіб: військовополонених, цивільних заручників та депортованих дітей. Конференція також посилить тиск на Російську Федерацію щодо дотримання норм міжнародного права та Женевських конвенцій”", – повідомили організатори.

У конференції очікується зустріч премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо, звільнених із полону українців та родин полонених.

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