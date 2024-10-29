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“Хезболла” обрала собі нового лідера – Наїма Кассема. Він був заступником ліквідованого Насралли

Ізраїльська армія ліквідувала Насраллу близько місяця тому.

“Хезболла” обрала собі нового лідера – Наїма Кассема. Він був заступником ліквідованого Насралли
Наїм Кассем
Фото: Вікіпедія

Ліванське бойове угруповання “Хезболла” заявило, що вибрало шейха Наїма Кассема своїм новим лідером після вбивства Хасана Насралли під час ізраїльського авіаудару минулого місяця, передає Associated Press. 

Угруповання зазначило, Кассем був заступником ліквідованого лідера Саїда Насралли понад три десятиліття. 

“Хезболла” пообіцяла продовжувати політику Насралли, «доки не буде досягнуто перемоги».

Зазначимо, раніше Ізраїль вже ліквідував одного наступника Насралли. Сафієддін був родичем Хассана Насралли та очолював напрям військових операцій.

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