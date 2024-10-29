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Головний прокурор Філадельфії подав до суду на Маска через “мільйон доларів для виборців”

Прокурори заявляють таку “лотерею” незаконною.

Головний прокурор Філадельфії подав до суду на Маска через “мільйон доларів для виборців”
Ілон Маск
Фото: EPA/UPG

Головний прокурор Філадельфії подав до суду на мільярдера Ілона Маска та його комітет політичних дій (PAC), який підтримує колишнього президента США та кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

Про це повідомляє DW.

Прокуратура хоче припинити його щоденну роздачу виборцям 1 мільйона доларів.

Тиждень тому Маск заявив, що щодня роздаватиме по 1 мільйону доларів зареєстрованим виборцям у штаті Пенсільванія, які підпишуть петицію за поправки до Конституції США, пише BBC.

Переможця оберуть випадковим чином серед тих, хто підпише петицію передвиборчої групи Маска AmericaPAC, яку він створив у липні, щоб підтримати Дональда Трампа. У петиції йдеться: “Перша та друга поправки гарантують свободу слова та право на носіння зброї”. Перший чек у вигляді лотерейного квитка отримав здивований відвідувач заходу у міській раді минулої суботи ввечері. Прокурори називають таку “лотерею” незаконною.

Раніше Маск запропонував дати 47 доларів тому, хто запросить підписати петицію зареєстрованого виборця штату.

Як зазначає видання Slate, за виборчим законодавством США, це законно, адже за голос нікому не платили, хоча такі дії можуть ідентифікувати ймовірних виборців Трампа, за допомогою грошей.

Від липня мільярдер Ілон Маск особисто вніс щонайменше 75 мільйонів доларів у свій протрампівський PAC.

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