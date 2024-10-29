​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
​Співробітників Голосіївського РТЦК Києва і цивільних, які допомагали ухилянтам, узято під варту, - ДБР
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
FT: Volkswagen планує закрити три заводи, звільнити десятки тисяч працівників і зменшити зарплату на 10%
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Коштовна медицина
Коштовна медицина
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Ціна на автогаз — 40 грн до кінця року за оптимістичного сценарію. Але може бути більше
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Гарвардська медична школа пояснила, коли і який кашель має насторожити
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Модернізація Patriot і дрони проти дронів. Американські новації у сфері протиповітряної оборони
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
Ефект МСЕК: хто замінить Костіна в кріслі генпрокурора?
ГоловнаСвіт

Візит Макрона поставив крапку у дипломатичній напруженості з Марокко

Франція та королівство суттєво виграють від підписаних бізнес-угод.

Візит Макрона поставив крапку у дипломатичній напруженості з Марокко
Емманюель Макрон та Мохаммед VI
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Марокко, з яким упродовж кількох років у його держави були доволі напружені відносини. 

Як пише Reuters, король північноафриканської країни Мохаммед VI особисто прибув до аеропорту, щоб зустрічати гостя. Це вкрай рідкісний крок, який свідчить про те, що непорозуміння між Парижем та Рабатом справді у минулому.

Причиною розбіжностей у поглядах були питання мігрантів та суверенітету над Західною Сахарою. Тривалий час Франція дотримувалася політики обмеження віз для тих, хто прибував з Марокко, а також не визнавала права королівства на контроль над спірною територією. Проте влітку Макрон змінив позицію країни щодо Західної Сахари, а ще раніше дозволи на подорожі стали видавати охочіше.

Візит Макрона супроводжувало підписання низки угод між французькими та марокканськими компаніями на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Партнерство стосуватиметься здебільшого сфери інфраструктури та енергетики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies