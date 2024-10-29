Візит Макрона поставив крапку у дипломатичній напруженості з Марокко

Президент Франції Емманюель Макрон відвідав Марокко, з яким упродовж кількох років у його держави були доволі напружені відносини.

Як пише Reuters, король північноафриканської країни Мохаммед VI особисто прибув до аеропорту, щоб зустрічати гостя. Це вкрай рідкісний крок, який свідчить про те, що непорозуміння між Парижем та Рабатом справді у минулому.

Причиною розбіжностей у поглядах були питання мігрантів та суверенітету над Західною Сахарою. Тривалий час Франція дотримувалася політики обмеження віз для тих, хто прибував з Марокко, а також не визнавала права королівства на контроль над спірною територією. Проте влітку Макрон змінив позицію країни щодо Західної Сахари, а ще раніше дозволи на подорожі стали видавати охочіше.

Візит Макрона супроводжувало підписання низки угод між французькими та марокканськими компаніями на загальну суму близько 10 мільярдів євро. Партнерство стосуватиметься здебільшого сфери інфраструктури та енергетики.