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У Грузії тривають протести через результати виборів. Опозиція вимагає провести голосування повторно

Опозиційнй партії заявили, що не збираються входити до нового парламенту, відмовляються від усіх мандатів і анульовують списки.

У Грузії тривають протести через результати виборів. Опозиція вимагає провести голосування повторно
протести у Грузії, жовтень 2024 року
Фото: sovanews.tv

У центрі Тбілісі проходить акція протесту, яку організували опозиційні партії, що подолали прохідний бар'єр і не визнають результатів парламентських виборів, пише «Ехо Кавказу».

До участі у мітингу людей закликала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Вона назвала голосування «російським» і «тотально сфальшованим». Президентка закликає міжнародну спільноту відреагувати на факт захоплення влади та «боротися за європейське майбутнє Грузії разом із її народом».

Біля будівлі парламенту зібралися десятки тисяч людей. 

Опозиція вимагає проведення повторного голосування і пропонує доручити організацію виборів «міжнародній адміністрації».

Партії, які подолали прохідний бар'єр, заявили, що вважають вибори нелегітимними, не збираються входити до нового парламенту, відмовляються від усіх мандатів і анульовують списки. Також опозиція заявила про відмову вести будь-які переговори із «Грузинською мрією».

Видання Sova повідомляє, що на мітингу у Тбілісі активісти спалили російський прапор, російські пропагандисти поширюють фейки про "снайперів з України", які мають організувати у Грузії "провокації". Долучився до протестувальників і четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі
Фото: sovanews.tv
Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі

  • Відповідно до остаточних результатів від ЦВК Грузії, партія влади «Грузинська мрія» отримала 53,93% голосів; опозиційні «Коаліція за зміни» – 11,04%, «Єдність – Національний рух» – 10,17%, «Сильна Грузія» – 8,8%, «Гахарія за Грузію» – 7,8%.
  • Міжнародні спостерігачі повідомили про порушення під час голосування і тиск на опозицію та виборців.
  • Провідні парламентарі країн Європи, а також Канади заявили, що вибори у Грузії не були вільними і справедливими.
  • А голова Євроради Шарль Мішель закликав розслідувати порушення на виборах.
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