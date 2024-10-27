Головне за неділю, 27 жовтня: понад 140 боєзіткнень, розстріл цивільних у Селидовому, вибори в Грузії

Бойові дії на Донеччині, 142 бойових зіткнень, ворожі обстріли, LB.ua серед лідерів із дотримання професійних стандартів. Яким запам’ятається 977-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 27 жовтня відбулося 142 бойових зіткнення.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 27 жовтня – в новині.

Росіяни повільно просуваються на Донеччині і змогли частково захопити Селидове.

Про це розповів речник 15-ої бригади Нацгвардії "Кара-Даг" Віталій Миловидов в етері телемаратону.

За словами Миловидова, росіяни намагаються оточити Селидове, штурмуючи при цьому сусідні населені пункти. Ситуація в місті дуже важка. Росіяни майже тиждень активно штурмують населений пункт, використовуючи при цьому великі резерви і перекинувши сюди деякі підрозділи з північного відтинку Покровського напрямку. Також задіяли усі плацдрами, які готували з вересня.

Речник зазначив, що ворог атакує Селидове одночасно із трьох флангів – з півночі, сходу і півдня. Минулого понеділка, 21 жовтня, росіяни провели попередню масовану артилерійську підготовку близько 20 годин, задіяли максимальну кількість штурмових підрозділів і змогли прорватися на східні та південні околиці Селидового й частково закріпитися за рахунок великої сили особового складу.

У Селидовому російські окупанти розстріляли цивільне авто з мирними жителями.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

За інформацією прокуратури, 27 жовтня у декількох Telegram-каналах опубліковано інформацію про вбивства окупантами мирних жителів у м. Селидове.

"На оприлюдненому відео зафіксовано, як представники військ держави-агресора, ймовірно, розстріляли з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян, одного з яких поранено", — додають у відомстві.

На місце події прибули військові ЗСУ та, відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу й евакуювали цивільних з-під обстрілу. Попередньо, це сталось 24 жовтня 2024 року.

Також відомо, що ворог розстріляв у місті ще двох жінок.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин подій та ідентифікацію жертв окупантів.

27 жовтня Центральна виборча комісія Грузії офіційно повідомила про перемогу правлячої партії "Грузинська мрія", пише DW.

За даними Центрвиборчкому, на парламентських виборах політсила отримала 54,08% голосів. Це дані від 3100 дільниць зі 3111.

Блок опозиційних партій набрав 37,58%.

Голова ЦВК Грузії Георгій Каландарішвілі повідомив, що підрахувати залишилося ще декілька виборчих дільниць за кордоном. Опісля інформацію оновлять.

Відповідно до результатів голосування, до грузинського парламенту проходять чотири головні опозиційні блоки - "Коаліція змін" (10,92%), "Єдиний національний рух" (10,12%), "Сильна Грузія" (8,72%) і "За Грузію" (7,76%).

Решта партій не подолали п'ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Провідні парламентарі Європи і Канади оприлюднили спільну заяву щодо виборів у Грузії: ані вільні, ані справедливі.

Політика «Грузинської мрії» «просто несумісна із ЄС», наголосили депутати.

Подробиці – в новині.

За результатами моніторингового дослідження Інституту масової інформації, LB.ua та ще вісім українських медіа стали лідерами з дотримання професійних стандартів (понад 95%).

Йдеться про ”Суспільне”, “Бабель”, Liga.net, “Громадське”, “Українська правда”, ZN,UA, “Еспресо”, “Слово і діло”.

Щодо LB.ua експерти зауважили, що ”журналістським стандартам відповідає абсолютна більшість публікацій у розділі "Новини". На ресурсі відповідально ставляться до дотримання професійних стандартів у своїх новинах”.

Загалом фахівці дослідили 24 популярні онлайн-медіа.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!