LB.ua увійшов до топ медіа від ІМІ щодо дотримання професійних стандартів у вересні

За результатами моніторингового дослідження Інституту масової інформації, LB.ua та ще вісім українських медіа стали лідерами з дотримання професійних стандартів (понад 95%).

Йдеться про ”Суспільне”, “Бабель”, Liga.net, “Громадське”, “Українська правда”, ZN,UA, “Еспресо”, “Слово і діло”.

Щодо LB.ua експерти зауважили, що ”журналістським стандартам відповідає абсолютна більшість публікацій у розділі "Новини". На ресурсі відповідально ставляться до дотримання професійних стандартів у своїх новинах”.

”Не було зафіксовано на сайті порушень стандарту достовірності, а баланс та відокремлення фактів від коментарів було порушено у 2% матеріалі”, – йдеться в публікації.

Загалом фахівці дослідили 24 популярні онлайн-медіа.

”За допомогою моніторингового робота ІМІ з рубрики новин кожного сайту витягнуто по 100 матеріалів, які вийшли одночасно в стрічках новин кожного видання від 9:00 2 та 3 вересня 2024 року. Всі відібрані для моніторингу новини опрацьовані експертами вручну на основі методології”, – пояснили на сайті Інституту масової інформації.

Окрім девʼятки лідерів з дотриманням стандартів у 95% і більше, фахівці ІМІ розділили медіа на ті, відсоток дотримання стандартів яких склав 90 і більше, 80 і більше, 60 і більше, 50 і більше.

Загальна частка дотримання журналістських стандартів зросла на 2,5% порівняно з попереднім червневим дослідженням. Попри загальне зростання якості контенту, показник балансу знизився на 0,6%, що може бути пов’язане з тим, що медіа стали частіше публікувати матеріали з ознаками замовності або спонсоровані публікації, де присутнє однобоке подання інформації.

Водночас медіа покращили маркування джерел інформації на 2,4%, а показник відділення фактів і коментарів також зріс на 3,6%.