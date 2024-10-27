Вранці армія РФ атакувала передмістя Херсона

Вранці 27 жовтня російські окупанти з дрона атакували мирну жительку Антонівки Херсонського району.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок цього постраждала 67-річна жінка. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням", — ідеться у повідомленні.

Медики потерпілу дообстежують і надають необхідну допомогу.