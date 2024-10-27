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Вранці армія РФ атакувала передмістя Херсона

Ворожий дрон скинув вибухівку на мирну жительку Антонівки.

Вранці армія РФ атакувала передмістя Херсона
Фото: Google Maps

Вранці 27 жовтня російські окупанти з дрона атакували мирну жительку Антонівки Херсонського району.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок цього постраждала 67-річна жінка. Її ушпиталили з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням", — ідеться у повідомленні.

Медики потерпілу дообстежують і надають необхідну допомогу.

  • Армія РФ впродовж доби атакувала Херсон та ще 17 населених пунктів області. Внаслідок російського терору загинули двоє мирних жителів, ще восьмеро поранені.
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