За добу ворог вдарив понад 350 разів по населених пунктах Запоріжжя

Російські окупанти за минулу добу завдали 355 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запоріжської ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 2 авіаційні удари по Малих Щербаках та Малій Токмачці. 215 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 2 обстріли з РСЗВ накрили Малу Токмачку", — ідеться у повідомленні.

Також ворог здійснив 136 артобстрілів по території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного

Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.