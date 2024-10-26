Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, 1 людина загинула і 3 поранені

Також пошкоджені будинки та автомобілі.

Ворог вдарив КАБами по Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого 1 людина загинула і 3 поранені. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто дві ФАБ-250 сьогодні вдень. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, 2 газогони і 2 лінії електропередач.

Філашкин знову закликав місцевих мешканців евакуюватися.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 8 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту вдалося евакуювати 975 людей, у тому числі 51 дитину.