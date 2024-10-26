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На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули двоє переселенців з Луганщини

Батько і син переїхали на Рівненщину у березні 2022 року.

На Рівненщині внаслідок вибуху гранати загинули двоє переселенців з Луганщини
Фото: поліція

У Сарненському районі Рівненської області внаслідок вибуху гранати загинули батько та син, повідомляє місцева поліція. 

24 жовтня близько 20 години до поліції звернувся очільник Степанської селищної ради, що у гаражі господарства виявлені тіла його власників: 60-річного батька та 30-річного сина, які, ймовірно, могли загинути від отруєння чадним газом.

Однак слідчо-оперативна група Сарненського РВП попередньо встановила, що у приміщенні здетонувала граната «Ф-1»: вибухотехніки вилучили її уламки.

За фактом загибелі двох осіб, а також незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами слідчі розпочали досудові розслідування за п.1 ч.2 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.

У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють обставини вибуху та походження боєприпасу.

Правоохоронці ж вкотре нагадують не зберігати за місцем проживання вибухонебезпечні предмети, тим паче проводити з ними будь-які дії, адже це може призвести до непоправних наслідків.

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