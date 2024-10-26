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Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині, поранена жінка

Окупанти вдарили по Білозерці близько 14:00 у суботу, 26 жовтня.

Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині, поранена жінка
Фото: Херсонська ОВА

26 жовтня армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області внаслідок чого поранень зазнала 43-річна місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота", — йдеться у повідомленні.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

  • У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
  • Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.
  • Уночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.
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