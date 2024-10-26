Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині, поранена жінка

Окупанти вдарили по Білозерці близько 14:00 у суботу, 26 жовтня.

26 жовтня армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області внаслідок чого поранень зазнала 43-річна місцева мешканка.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота", — йдеться у повідомленні.

Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.