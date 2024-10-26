Російська армія атакувала Білозерку на Херсонщині, поранена жінка

26 жовтня армія РФ атакувала Білозерку Херсонської області внаслідок чого поранень зазнала 43-річна місцева мешканка.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Внаслідок ворожого обстрілу постраждала 43-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, а також уламковим пораненням живота", — йдеться у повідомленні.
Медики надають потерпілій всю необхідну допомогу.
- У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. Росіяни скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.
- Також ворог вдарив з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.
- Уночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.