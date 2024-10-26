Через нічні удари РФ по Херсонщині двоє людей загинули, ще одна особа поранена

Під ударами РФ опинилися Херсон, Кіндійка та Білозерка.

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 26 жовтня близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці. Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Близько 2:40 ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки.

Також вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку.