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ГоловнаСуспільствоВійна

Через нічні удари РФ по Херсонщині двоє людей загинули, ще одна особа поранена

Під ударами РФ опинилися Херсон, Кіндійка та Білозерка.

Через нічні удари РФ по Херсонщині двоє людей загинули, ще одна особа поранена
Наслідки обстрілу Херсонщини
Фото: Херсонська ОВА

У ніч на 26 жовтня російська армія атакувала передмістя Херсона, а також житловий район міста. 

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 26 жовтня близько 00:40 військові армії РФ скинули вибухівку з дрона у Кіндійці.  Травми, несумісні із життям, отримав чоловік.

Близько 2:40 ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Поцілили по будинку. З-під його завалів деблоковано тіло жінки. 

Також вночі російські військові обстріляли Херсон. У тяжкому стані до лікарні доставлено чоловіка, який у момент атаки перебував у будинку. 

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