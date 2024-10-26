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7 жителів Києва від початку року були засуджені за ухилення від мобілізації

Ще 19 обвинувальних актів вже спрямовано до суду. 

7 жителів Києва від початку року були засуджені за ухилення від мобілізації
Фото: Судово-юридична газета

У Головному управління Національної поліції в місті Києві розповіли про покарання для жителів столиці, які ухилялися від призову на військову службі під час мобілізації.

Від початку 2024 року семеро киян були засуджені за порушення статей 336 та 337 Кримінального кодексу України. Поліція наводить два приклади: чоловік із Солом'янського району отримав чотири роки позбавлення волі, а військовозобов'язаний з Оболоні проведе за ґратами 5 років.

19 обвинувальних актів вже передано до судів, і за ними очікуються вироки. Про підозру повідомлено 51 особі. 

У поліції нагадують, що ухилення від мобілізації передбачає покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. При цьому засуджений підлягає призову і надалі, оскільки не знімається з обліку. 

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