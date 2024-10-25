Головне за п’ятницю, 25 жовтня: влучання в багатоповерхівку в Києві, удари по Сумах і Конотопу, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 142 бойових зіткнення, ворожі обстріли, 20 БМП Marder від Rheinmetall, тисяча від Зеленського. Яким запам’ятається 975-й день повномасштабної війни.

Увечері 25 жовтня Росія атакувала дронами Київ.

Є влучання у багатоповерхівку. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про одну загиблу людину і 5 поранених, одного з них госпіталізували.

Як зазначив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко, внаслідок атаки у Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі.

Кличко повідомляв, що через влучання БпЛА загорілися верхні поверхи.

КМВА згодом зазначила, що у багатоквартирному будинку проводять евакуацію мешканців.

За інформацією ДСНС, пошкоджені квартири з 17 по 21 поверхи. Рятувальники локалізували пожежу квартир на 20 та 21 поверсі і евакуювали понад сотню людей.

"На місці працюють психологи ДСНС, триває перевірка квартир та ліквідація пожежі", - додали у ДСНС.

Пізно ввечері 25 жовтня Суми і Конотоп потрапили під російський обстріл.

За інформацією ОВА, на місцях прильотів по інфраструктурі працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюють.

Жителів закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Під ракетний обстріл Росії потрапило й місто Дніпро, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, пошкоджена житлова забудова. «Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо», - додав Лисак.

Наразі відомо про трьох постраждалих. "Двоє чоловіків госпіталізовані. Один з них – у важкому стані. Пораненій жінці допомогу надали на місці", - зазначив очільник області.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 25 жовтня відомо про 142 бої на фронті.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 43 штурмові й наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 25 жовтня – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяву Путіна щодо оточення українських військ у Курській області.

"Заява, оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", — ідеться у повідомленні у соцмережах генерала Сирського.

Сирський заявив, що українські війська "продовжують активні дії на курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці".

Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним Силам України 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від Росії. Про це повідомляє пресслужба концерну.

Поставка була завершена наприкінці третього кварталу 2024 року. Таким чином, загальна кількість бойових машин, поставлених безпосередньо в Україну або в рамках так званих кільцевих обмінів (Ringtausch), становить близько 200.

Останнє замовлення на поставку 20 Marder, фінансоване урядом Німеччини, коштує двозначну суму в мільйони євро.

Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall постачає в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей.

Marder є однією з найбільш перевірених систем зброї такого роду в усьому світі. Він був розроблений для Бундесверу і досі певною мірою перебуває там на озброєнні. Впродовж багатьох років Marder неодноразово модернізувався і підвищував свої бойові якості.

Україна передала в ООН ратифікаційну грамоту стосовно приєднання до Римського статуту.

Про це повідомила заступниця голови Офісу президента з юридичних питань Ірина Мудра. "Тепер Римський статут остаточно з Україною. Це був складний шлях, але ми його пройшли й пишаємося цим досягненням", — зазначила вона.

За словами заступниці міністра, з початку 2025 року Україна долучиться до роботи в ключовому органі міжнародного правосуддя й матиме, зокрема, можливість "впливати на пріоритезацію наших питань в МКС".

Володимир Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 25 жовтня.

«Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики», - сказав глава держави.

За словами українського президента, за ці кошти можна буде придбати квитки в Укрзалізниці, українські лікарські засоби, книжки, витратити їх на культурні послуги.

«Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей», - додав Зеленський.

Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.

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