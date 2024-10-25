Одного з навідників ракет на село Гроза Харківської області засудили до 15 років ув'язнення

Колишнього поліцейського, якого підозрюють у наведенні російських "Іскандерів" на Грозу, заочно засудили за держзраду.

Колишнього поліцейського, який перейшов на бік Росії під час окупації Харківської області, а також підозрюють у наведенні ракет "Іскандер" на село Гроза, заочно засуджено до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними прокуратури, суд визнав винним колишнього поліцейського у державній зраді. Йому призначено покарання у виді 15 років увʼязнення з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави у правоохоронних органах, строком на 3 роки.

Відомо, що засуджений під час окупації Чкаловської селищної територіальної громади працював у поліції і добровільно співпрацював з росіянами. Окупанти видали йому вогнепальну зброю та автівку із позначкою "Z".

Зрадник намагався "сформувати" колектив, агітуючи своїх колишніх колег до співпраці з ворогом.

Крім того, фігурант показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки на території району з метою недопущення наступу українських військових. Він навіть чергував з російськими військовими та бойовиками «Л/ДНР» на блокпостах, а у вільні дні привозив окупантам продукти харчування, воду та цигарки.

У липні 2022 року фігуранта призначили "начальником відділу карного розшуку" у псевдооправоохороному органі окупантів у селищі Шевченкове Куп’янського району. "Очільник" контролював діяльність відділу, затримував місцевих мешканців та особисто допитував їх. І так само продовжив чергувати на блокпостах.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Полтави. Триває строк на апеляційне оскарження. З лав Національної поліції України зрадника звільнено.

Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки він ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Засудженого та його брата також підозрюють у наведенні ракети по кафе у с. Гроза. Їм інкриміновано вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада у формі надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством та вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Слідство триває.