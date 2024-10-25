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Кремль посилює релігійні переслідування у тимчасово окупованому Криму, — спротив

Загострення у переслідуванні віруючих інших конфесій варто пов’язувати з політичною ситуацією в регіоні.

Кремль посилює релігійні переслідування у тимчасово окупованому Криму, — спротив
Фото: Центр національного спротиву

За останні два місяці Кремль посилив тиск на вірян, які не належать до традиційних для РФ конфесій.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Упродовж двох останніх місяців окупанти демонтували Хрестовоздвиженський храм ПЦУ в Євпаторії за кошт членів громади та ухвалили рішення про ліквідацію незалежної мусульманської громади "Алушта".

"Останні облави і закриття релігійних мусульманських шкіл, якщо не визнають кримського муфтія, свідчать про тиск на віруючих. Також, "Верховний суд Криму" нещодавно посилив покарання для членів "Свідків Єгови", замінивши умовні терміни на реальні ув'язнення", — йдеться у повідомленні.

У спротиві зазначають, що таке загострення у переслідуванні віруючих інших конфесій варто пов’язувати з політичною ситуацією в регіоні. Росія хоче скористатися увагою світу, який зосереджений на війні, аби знищити потенційні центри опору окупації.

  • За даними Європейської асоціації "Свідків Єгови", за останні 7 років у Криму зазнали кримінального переслідування за віру 30 вірян.
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