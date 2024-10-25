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WP: на території колишнього центру біозброї в РФ зафіксовано будівництво лабораторного комплексу

За часів холодної війни “Сергієв Посад-6” був головним дослідницьким центром біологічної зброї з історією експериментів з вірусами. Нові будівлі мають ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

WP: на території колишнього центру біозброї в РФ зафіксовано будівництво лабораторного комплексу
Фото: WP

Через кілька місяців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, супутникові зображення зафіксували незвичайну активність у закритому військовому дослідницькому центрі, розташованому серед березових лісів на північний схід від Москви, пише The Washington Post. 

Територія під назвою “Сергієв Посад-6” не привертала уваги протягом десятиліть, однак за часів холодної війни це був головний дослідницький центр біологічної зброї з історією експериментів з вірусами, які викликають віспу, лихоманки, тощо.

Супутникові знімки протягом останніх двох років, зібрані Google Earth і комерційними компаніями з обробки зображень MAXAR і Planet Labs, показують, як будівельні машини реконструюють стару лабораторію радянських часів і починають будівництво 10 нових будівель загальною площею понад 250 000 квадратних футів, де кілька з них мають ознаки біологічних лабораторій, призначених для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами.

Видання зазначає, що немає жодних ознак використання такої зброї на війні в Україні, але за будівництвом нових лабораторій у Сергієвому Посаді-6 уважно стежать розвідувальні служби США та експерти з біозброї на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Зображення показали численні сигнатури, які в поєднанні вказують на об’єкт із високим ступенем утримання: десятки вентиляційних установок на даху, планування, що відповідає розділеним лабораторіям, підземна інфраструктура, посилені засоби безпеки та те, що схоже на електростанцію.

Останніми тижнями російські офіційні особи публічно підтвердили, що вчені використовуватимуть лабораторії для вивчення смертоносних мікробів, таких як вірус Ебола, щоб зміцнити захист країни від біотероризму, а також від майбутніх пандемій. 

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит про коментар.

Офіційні особи США та експерти з контролю над озброєннями, відзначаючи секретність навколо військового об’єкта, кажуть, що вони стурбовані тим, як Росія збирається використовувати нові лабораторії.

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