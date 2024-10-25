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Експерти МАГАТЕ знову зафіксували вибухи поблизу ЗАЕС

Жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило

Експерти МАГАТЕ знову зафіксували вибухи поблизу ЗАЕС
Фото: gur.gov.ua

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС знову заявили про вибухи поблизу тимчасово окупованої станції.

Про це ідеться у пресрелізі від 24 жовтня на сайті агенції.

"Команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи щодня протягом останнього тижня, хоча жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило", — йдеться у звіті.

Крім того, спостерігачі МАГАТЕ повідомили, що 22 жовтня на  Запорізькій атомній електростанції енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка була пошкоджена через російські обстріли 21 жовтня.

  • Раніше стало відомо, що російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. 
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