Експерти МАГАТЕ знову зафіксували вибухи поблизу ЗАЕС

Жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС знову заявили про вибухи поблизу тимчасово окупованої станції.

Про це ідеться у пресрелізі від 24 жовтня на сайті агенції.

"Команда МАГАТЕ продовжувала чути вибухи щодня протягом останнього тижня, хоча жодних повідомлень про пошкодження ЗАЕС не надходило", — йдеться у звіті.

Крім того, спостерігачі МАГАТЕ повідомили, що 22 жовтня на Запорізькій атомній електростанції енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, яка була пошкоджена через російські обстріли 21 жовтня.