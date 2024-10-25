Ексголова ГУ Держгеокадастру в Харківській області отримав підозру за передачу землі заказника фермерам

Зараз він займає посаду в Держслужбі геодезії.

Посадовець Держслужби геодезії отримав підозру за переведення землі орнітологічного заказника в приватну власність. Це – директор одного з департаментів, повідомили в ДБР.

Раніше він був керівником головного управління Держгеокадастру в Харківській області. За даними слідства, на цій посаді він перевів у власність двох фермерів чотири гектари земель орнітологічного заказника "Куплеватське", де мешкають рідкісні птахи, внесені до Європейського червоного списку.

"Попри те, що ці ділянки не могли передаватися у приватну власність, посадовець допоміг двом фермерам отримати гектари заповідних земель", – повідомили в бюро.

Фермери засіяли землю зерновими.

Підозра оголошена у зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Стаття передбачає позбавлення волі до шести років.