Німецький концерн Rheinmetall передав ЗСУ ще 20 бойових машин піхоти Marder

Німецький концерн Rheinmetall передав Збройним Силам України 20 додаткових бойових машин піхоти (БМП) Marder для захисту від Росії. Про це повідомляє пресслужба концерну.

Поставка була завершена наприкінці третього кварталу 2024 року. Таким чином, загальна кількість бойових машин, поставлених безпосередньо в Україну або в рамках так званих кільцевих обмінів (Ringtausch), становить близько 200.

Йдеться про бойові машини піхоти Marder 1A3.

Останнє замовлення на поставку 20 Marder, фінансоване урядом Німеччини, коштує двозначну суму в мільйони євро.

Версія Marder 1A3, яку Rheinmetall постачає в Україну, оснащена додатковими лазерними далекомірами для ефективного та точного ураження цілей.

Ще навесні 2022 року компанія Rheinmetall почала приймати та оновлювати БМП Marder 1A3 зі складів Бундесверу.

Marder є однією з найбільш перевірених систем зброї такого роду в усьому світі. Він був розроблений для Бундесверу і досі певною мірою перебуває там на озброєнні.

Протягом багатьох років Marder неодноразово модернізувався і підвищував свої бойові якості.