Bring Kids Back UA представила другу книгу про депортованих дітей

У цій книзі є поради щодо того, як реінтегрувати викрадену людину в суспільство.

Презентували другу Білу книгу "Реінтеграція дітей, що пережили депортацію та примусове переміщення: Міжнародні стандарти та кращі практики для України", яку підготували члени Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

Вона є продовженням першої Білої книги, яка стосувалася процесу повернення неповнолітніх українців додому, повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак. Друга книга розглядає фазу реінтеграції, показуючи, що повернення депортованої дитини додому – це лише перший крок.

"Наші діти стали жертвами жахливих воєнних злочинів Росії – їх забрали з дому, розлучили з сім'ями, намагалися стерти їхню ідентичність, знищити культуру та мову. Ця Біла книга є життєво важливою, тому що вона надає всебічну дорожню карту того, як ми, як нація, можемо їх підтримати та відновити права", – прокоментував він.

Книга містить практичні рекомендації щодо допомоги дітям: як відновити їхню ідентичність і повноцінно інтегрувати в суспільство.

"Вона підкреслює необхідність скоординованих зусиль між державними установами, громадянським суспільством та міжнародними партнерами для забезпечення їхніх фізичних, емоційних та соціальних потреб", – додав голову ОПУ.

Напрацювання книги обговорять під час Міністерської конференції з питань людського виміру Формули миру, яка відбудеться в Монреалі 30-31 жовтня. Учасниками стануть міністри закордонних справ країн-партнерів України та експертів з міжнародних та громадських організацій для розробки конкретних рішень та дій щодо повернення українських військовополонених, незаконно затриманих цивільних осіб та депортованих дітей.