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Росіяни майже 30 разів атакували Сумщину

Зафіксовано 62 вибухи.

Росіяни майже 30 разів атакували Сумщину
Наслідки обстрілу Сумщини
Фото: Сумська обласна прокуратура

Впродовж доби російська армія атакувала Сумську області 29 разів. Під російськими обстрілами опинилися прикордонні райони Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Дубов'язівська, Есманьська, Шалигинська громади", — ідеться у повідомленні.

Краснопільська громада: здійснено обстріли FPV-дронами (5 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).

Білопільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи).

Хотінська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади. Також був авіаудар (КАБ) (8 вибухів).

Юнаківська громада: ворог вдарив з артилерії (11 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух), обстріл FPV-дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано обстріли FPV-дронами (2 вибухи).

Сумська громада: здійснено ракетний удар (2 вибухи).

Дубов'язівська громада: здійснено ракетний удар (1 вибух).

Пізно ввечері 25 жовтня Суми і Конотоп потрапили під російський обстріл. За інформацією ОВА, на місцях прильотів по інфраструктурі працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюють.

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