Сили оборони за добу ліквідували ще 1690 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали

Про це повідомляє Генштаб.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1690 росіян, 12 ворожих танків та 45 броньованих машин ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 687 600 військових.

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