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Сили оборони за добу ліквідували ще 1690 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 687 600 військових.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1690 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1690 росіян, 12 ворожих танків та 45 броньованих машин ворога.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
  • танків ‒ 9109 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18332 (+45) од,
  • артилерійських систем – 19782 (+29) од,
  • РСЗВ – 1240 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 984 (+2) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3541 (+6)

Дані уточнюються.

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