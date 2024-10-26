Сили оборони за добу ліквідували ще 1690 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1690 росіян, 12 ворожих танків та 45 броньованих машин ворога.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 687 600 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9109 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18332 (+45) од,
- артилерійських систем – 19782 (+29) од,
- РСЗВ – 1240 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+2) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 3541 (+6)
Дані уточнюються.