Генштаб: кількість боїв на фронті зросла до 142

Один лише Покровський напрям прийняв на себе 43 ворожі штурми й атаки.

Станом на 22.00 25 жовтня відомо вже про 142 бої на фронті.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та здійснив близько 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

На Харківському напрямку українські війська відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська. Нині ворог втратив тут 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Окрім цього, українські воїни знищили два автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки, також пошкодили три артилерійські системи та чотири авто окупантів.

На Куп’янському противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого. Дев’ять атак досі тривають.

24 рази ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямку Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. 20 атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському росіяни тричі намагалися просунутися у районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбили.

На Краматорському було одне бойове зіткнення у районі Часового Яру.

Також ворог намагався вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку. Окупанти в районі населеного пункту Торецьк отримали жорстку відсіч від захисників.

Інтенсивно атакує ворог на Покровському напрямку. Тут впродовж дня агресор здійснив 43 штурмові й наступальні дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки. Загалом 34 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень тривають. За сьогодні втрати агресора на цьому напрямку склали 394 особи вбитими та пораненими. Знищені три артилерійські системи, 14 автомобілів, бойова броньована машина і три мотоцикли. Окрім того, бойова броньована машина та десять автомобілів були пошкоджені.

На Курахівському напрямку на цей час доби налічується 31 бойове зіткнення. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка. Підрозділи Сил оборони відбили 25 атак противника, шість атак тривають досі.

На Времівському відбулося 18 боєзіткнень. 13 ворожих штурмів зупинили у районах Богоявленки та Новоукраїнки. Ще п’ять атак тривають.

На Придніпровському наші воїни тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.