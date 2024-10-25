Міносвіти визначило 6 вишів для створення стартап-шкіл

Ця мережа має допомогти командам дослідників й інноваторів комерціалізувати їхні наукові результати і залучати інвестиції.

Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій затвердила перелік переможців конкурсного добору експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл.

Як ідеться на сайті МОН, мережа таких закладів має допомогти командам дослідників й інноваторів комерціалізувати їхні наукові результати і залучати інвестиції.

Серед перможців:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

Національний університет «Одеська політехніка».

Переможці отримають до 1,5 млн грн на розвиток стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024–2026 років.