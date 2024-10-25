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Міносвіти визначило 6 вишів для створення стартап-шкіл

Ця мережа має допомогти командам дослідників й інноваторів комерціалізувати їхні наукові результати і залучати інвестиції.

Міносвіти визначило 6 вишів для створення стартап-шкіл
Одеська політехніка
Фото: Facebook/Одеська політехніка

Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій затвердила перелік переможців конкурсного добору експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл.

Як ідеться на сайті МОН, мережа таких закладів має допомогти командам дослідників й інноваторів комерціалізувати їхні наукові результати і залучати інвестиції.

Серед перможців:

  • Національний авіаційний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
  • Національний університет «Одеська політехніка».

Переможці отримають до 1,5 млн грн на розвиток стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024–2026 років.

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