Міносвіти визначило 6 вишів для створення стартап-шкіл

Рада Міністерства освіти і науки з розвитку інновацій затвердила перелік переможців конкурсного добору експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл.
Як ідеться на сайті МОН, мережа таких закладів має допомогти командам дослідників й інноваторів комерціалізувати їхні наукові результати і залучати інвестиції.
Серед перможців:
- Національний авіаційний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Київський академічний університет;
- Сумський державний університет;
- Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
- Національний університет «Одеська політехніка».
Переможці отримають до 1,5 млн грн на розвиток стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на своїй базі, які мають бути реалізовані протягом 2024–2026 років.