На Херсонщині росіяни атакували з дрона цивільне авто, є жертви (оновлено)

На трасі поблизу Томиної Балки ворожий дрон скинув вибухівку на цивільне авто.

У п'ятницю, 25 жовтня, російська армія атакувала з дрона цивільне авто на трасі поблизу Томиної Балки в Херсонській області.

Оновлення. Відомо, що в автівці, яку росіяни атакували дроном поблизу Томиної Балки, постраждала мати з дитиною. У 35-річної жінки й 11-річного хлопчика діагностували вибухові травми та уламкові поранення.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На трасі, що поблизу Томиної Балки, росіяни атакували з БпЛА цивільну автівку. Через скидання вибухівки з дрона 35-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та уламкові поранення плеча", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого госпіталізували.

Крім того, у Білозерці ворог вдарив з артилерії та дронів по житлових будинках та автозаправці. Без постраждалих.