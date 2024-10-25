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Головком Сирський спростував заяву Путіна про оточення Сил оборони України в Курській області

Заява Путіна на саміті БРІКС щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності.

Головком Сирський спростував заяву Путіна про оточення Сил оборони України в Курській області
Олександр Сирський
Фото: Генштаб у Facebook

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський спростував заяву Путіна щодо оточення українських військ у Курській області.

Про це Головком ЗСУ написав у соцмережах.

"Заява, яка була оприлюднена очільником країни-агресора на саміті БРІКС, щодо оточення українських військ в Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальну ситуацію", — ідеться у повідомленні генерала Сирського. 

Сирський заявив, що українські війська "продовжують активні дії на курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри шалений тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці".

Крім того, за словами Головкома, з 8 серпня дотепер "російські війська на цій ділянці фронту втратили: в особовому складі — 17819 осіб. З них: безповоротні — 6662 особи; санітарні — 10446 осіб; полонені — 711 осіб".

  • За даними розвідки, перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули у Курську область. Їхню появу там зафіксували 23 жовтня.
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