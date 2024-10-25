Цього тижня від мережі відключався енергоблок Південноукраїнської АЕС

Зараз він уже знову виробляє енергію.

На Південноукраїнській АЕС цього вівторка від мережі відключився один реактор. Відключення тривало близько чотирьох годин, повідомили в МАГАТЕ.

Причиною став помилковий сигнал до систем захисту блоку без спрацювання систем безпеки реактора. Фахівці з'ясовують, що це спричинило.

"Реактор – один із трьох на станції – знову виробляє електроенергію для мережі", – ідеться в повідомленні.