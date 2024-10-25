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Цього тижня від мережі відключався енергоблок Південноукраїнської АЕС

Зараз він уже знову виробляє енергію. 

Цього тижня від мережі відключався енергоблок Південноукраїнської АЕС
Одна з українських атомних електростанцій
Фото: EPA\UPG

На Південноукраїнській АЕС цього вівторка від мережі відключився один реактор. Відключення тривало близько чотирьох годин, повідомили в МАГАТЕ.

Причиною став помилковий сигнал до систем захисту блоку без спрацювання систем безпеки реактора. Фахівці з'ясовують, що це спричинило.

"Реактор – один із трьох на станції – знову виробляє електроенергію для мережі", – ідеться в повідомленні.

  • Після окупації росіянами ЗАЕС на українську енергосистему працюють дев'ять реакторів. ЗАЕС, найпотужніша в Європі, має шість енергоблоків загалом на 6000 МВт. 
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