Цього тижня від мережі відключався енергоблок Південноукраїнської АЕС

На Південноукраїнській АЕС цього вівторка від мережі відключився один реактор. Відключення тривало близько чотирьох годин, повідомили в МАГАТЕ.
Причиною став помилковий сигнал до систем захисту блоку без спрацювання систем безпеки реактора. Фахівці з'ясовують, що це спричинило.
"Реактор – один із трьох на станції – знову виробляє електроенергію для мережі", – ідеться в повідомленні.
- Після окупації росіянами ЗАЕС на українську енергосистему працюють дев'ять реакторів. ЗАЕС, найпотужніша в Європі, має шість енергоблоків загалом на 6000 МВт.