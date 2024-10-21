Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
ГоловнаЕкономікаДержава

МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на одній із важливих підстанцій української АЕС

Місія МАГАТЕ буде продовжуватись почергово.

МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на одній із важливих підстанцій української АЕС
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжило свою місію на одній із важливих для ядерної безпеки підстанцій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій оператора системи передачі, яка є критично важливою для роботи українських АЕС. Згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях", — ідеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку.

  • За даними "Радіо Свободи", Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало російські дослідження в окупованому Криму і навчання в Москві енергетиків із Донецька. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies