МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на одній із важливих підстанцій української АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжило свою місію на одній із важливих для ядерної безпеки підстанцій.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій оператора системи передачі, яка є критично важливою для роботи українських АЕС. Згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях", — ідеться у повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку.