МАГАТЕ продовжило моніторингову місію на одній із важливих підстанцій української АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжило свою місію на одній із важливих для ядерної безпеки підстанцій.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії 21 жовтня продовжили моніторингову місію на одній із підстанцій оператора системи передачі, яка є критично важливою для роботи українських АЕС. Згідно із узгодженим графіком візитів, місія буде продовжуватись почергово на всіх ключових для атомної енергетики підстанціях", — ідеться у повідомленні.
Міністр енергетики Герман Галущенко висловив сподівання, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку.
- За даними "Радіо Свободи", Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) фінансувало російські дослідження в окупованому Криму і навчання в Москві енергетиків із Донецька.