У ніч на 20 жовтня не будуть працювати Приват24, банкомати та термінали Приватбанку.

Про це повідомляє пресслужба банку.

“Друзі, в ніч на 20 жовтня 2024 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи своїх систем та сервісів. Тож з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний «тайм-аут» триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що регламентні роботи необхідні, щоб забезпечити безперебійну роботу та безпеку операцій із платіжними картками.

“Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте скористатися Приват24 чи мережею безготівкової оплати – радимо зробити це заздалегідь, чи провести після завершення робіт. Дякуємо за розуміння!” – повідомили у банку.