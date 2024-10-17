Зеленський підписав закон про державний аграрний реєстр

Український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька область, 12 квітня

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 11063-д «Про Державний аграрний реєстр» (ДАР), який Верховна Рада ухвалила в цілому 19 вересня 2024 року. Тоді законопроєкт підтримали 267 депутатів. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

“Прийняття Закону «Про Державний аграрний реєстр» сприятиме подальшій цифровізації українського агросектору, що є однією з вимог міжнародних партнерів. Також ДАР має стати єдиним електронним вікном для спілкування агровиробників і органами влади. Завдяки прийнятому закону, в ДАР буде розширено коло тих, хто зможе отримати державну допомогу. Дякуємо Верховній Раді за підтримку”, - зазначив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

Згідно з прийнятим в цілому законом передбачається:

Розширення кола користувачів ДАР. Державну підтримку зможуть отримувати не лише виробники сільськогосподарської продукції, а й організації водокористувачів та суб’єкти агропромислового комплексу;

Врегулювання правового статусу ДАР та джерел його фінансування. Зокрема, ДАР визначений як комплексна інформаційна система, яка забезпечуватиме, зокрема, збирання, накопичення, інтегрування, зберігання, відображення, оброблення даних, у тому числі використання реєстрової інформації, надання адміністративних та інших публічних послуг.

Визначення повноважень держателя, адміністратора та технічного адміністратора ДАР, а також об’єктів ДАР та види реєстрової інформації, яка буде оброблятися в ньому;

Забезпечення можливості формування витягів з ДАР;

Визначення прав та обов’язків користувачів ДАР;

Визначення обов’язкового використання даних ДАР та/або програмних засобів ведення ДАР під час надання державної підтримки, надання часткових гарантій за кредитними зобов’язаннями суб’єктами малого і середнього бізнесу, надання підтримки страхування сільськогосподарської продукції;

Приведення положень, які регулюють функціонування ДАР, у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри»;

Формування окремих підсистем (розділів) реєстру, що забезпечить можливість чинний Державний аграрний реєстр, який на сьогоднішній функціонує відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», перетворити на Державний реєстр виробників сільськогосподарської продукції (фермерський реєстр).

Впровадження моніторингу цільового використання державної підтримки і допомоги, грантів у сільському господарстві з урахуванням позиції міжнародних партнерів;

Забезпечення електронної інформаційної взаємодії ДАР з іншими інформаційно-комунікаційними системами, електронно-інформаційними ресурсами, кадастрами та системами.

Зазначається, що онлайн платформа Державний аграрний реєстр була запущена 12 серпня 2022 року за підтримки Європейського Союзу. Платформа була створена для допомоги українським агровиробникам. Станом на 18 вересня 2024 року в Державному аграрному реєстрі зареєстровано більше 176 тисяч сільгосптоваровиробників. Протягом зазначеного періоду через Державний аграрний реєстр було реалізовано більше 50 програм підтримки.